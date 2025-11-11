【兵庫】小型犬2頭まで宿泊OK！「都ホテル 尼崎」に「ドッグフレンドリーステイプラン」が新たに誕生

こんにちは！おでかけわんこ部です。

兵庫・尼崎市にある22階建ての高層ホテル「都ホテル 尼崎」に、愛犬と泊まれる「ドッグフレンドリーステイプラン」が新設！

ペット同伴専用ルームで愛犬と一緒にくつろげる特別なプランということで、詳しくご紹介します。

「都ホテル 尼崎」ってどんなとこ？

兵庫県尼崎市にある「都ホテル 尼崎」は、阪神電鉄「尼崎駅」から徒歩約6分の好立地に建つ高層ホテルです。

阪神エリアのランドマーク的存在で、大阪ベイエリアや北摂地域の景観を楽しめるところが特徴。

館内にはレストランやバー、宴会場、フィットネスクラブなど多彩な施設がそろっています！

都ホテル 尼崎「ドッグフレンドリーステイプラン」の内容を紹介

2025年11月1日より新設した「ドッグフレンドリーステイプラン」。

大切な家族の一員である愛犬と一緒にペット同伴専用ルームでくつろげる特別なプランです。

1室につき小型犬（体重10kg未満、生後半年以上）2頭まで同伴可能！

出典：プレスリリース

客室内には、ドッグベッドやペットキャリー、ペットトイレなどの厳選したドッグアメニティが用意され、愛犬との滞在をサポートしてくれます◎

また、ホテル周辺のワンちゃんとお散歩ができる公園やドッグランなどのスポット情報の案内も！

さらに、駐車場無料やレイトチェックアウトといった嬉しい特典も用意されています。

愛犬と一緒に思い出に残る旅を楽しみましょう♪

ドッグフレンドリーステイプラン詳細

出典：プレスリリース

【内 容】1泊朝食付き チェックイン 14：00 / チェックアウト 12: 00

【ドッグアメニティ】ドッグサークル / ドッグベッド / フードボウル / トレイ / ドッグキャリー / ペットトイレ / ドギーペール / Levoit空気清浄機 / ペットシーツ / ペット用ウェットティッシュ / 消臭スプレー / 散歩用エチケット袋 / 粘着カーペットクリーナー

【料 金】１名利用時 32,000円～ / ２名利用時 36,000円～

・朝食は「レストラン アゼリア」の朝食ブッフェをご用意します。

・ワンちゃんのレストランへの同伴はご遠慮ください。

・プランにはワンちゃん1頭分の料金が含まれます。（2頭目は追加料金11,000円となります）

・ワンちゃんのお食事はプランに含まれませんのでご持参ください。

【特 典】駐車場無料 レイトチェックアウト 12：00

【宿泊の注意点】

・1室につき2頭まで同伴可能です。（体重10kg未満、生後半年以上の小型犬のみ）

・「ペット同伴宿泊同意書」の内容をご予約時に確認いただき、ご署名のうえ持参またはチェックイン時にご署名ください。

・狂犬病およびウイルス性伝染病混合ワクチン接種の証明書コピーをご持参ください。

・駐車場、ロビーなど館内を移動する際は、必ずワンちゃんの全身が入るキャリ－に入れてお連れください。

・その他各種注意事項は「ペット同伴宿泊同意書」をご確認ください。

施設情報

＜DATA＞「都ホテル 尼崎」

【住所】兵庫県尼崎市昭和通2-7-1

【公式HP】 https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/

【アクセス】阪神電車「尼崎駅」より立体遊歩道で徒歩約6分

＜DOG＞愛犬情報

【施設種別】ホテル

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】レストラン同伴NG

【部屋食プラン】部屋食プランなし

【ドッグラン】ドッグランなし

【犬用メニュー】わんこメニューなし

【温泉】温泉なし

【愛犬料金】宿泊プランにはワンちゃん1頭分の料金が含まれてます。※1頭追加11,000円（税込み）

【犬種条件】小型犬のみ（体重10kg未満、生後半年以上）

【その他】1室につき2頭まで

※そのほか詳しい同伴ルールや条件については公式サイトをご確認ください

まとめ

最寄り駅から徒歩約6分という好立地にあるので、観光の拠点としても便利ですよね◎

大切な愛犬と一緒に特別な旅の思い出をつくりましょう！

