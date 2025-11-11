元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家、鈴木おさむ氏が11日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。政府のコメ対策の中で浮上してきた「おこめ券」について、私見を述べた。番組では、「おこめ券」が原則、お米の購入用とされながらも、別の物にも使えるケースもあることで、コメ価格対策につながるか疑問視する声があることも指摘された。鈴木氏は、「おこめ券って、なん