全国各地で熊による襲撃事件が相次ぎ、多くの犠牲者が出ている。11月7日朝、山形県米沢市の温泉旅館に熊による"立てこもり"が発生。特に市街地で熊が出没するケースが増加し、秋田県の鈴木健太知事は10月28日、小泉進次郎防衛相に面会し熊対策支援のために防衛省に自衛隊派遣を要請。11月5日には陸上自衛隊が秋田入りした。【写真】線路に寝ていた子グマが、数時間後に轢かれた後の様子。その他、「頭にホッチキス30針」クマに襲