最近になり子どもを留学に送った親の憂いが深まっている。ウォン相場が7カ月ぶりに1ドル＝1460ウォン台までウォン安が進んでだ。ソウル外国為替市場によると、7日のウォン相場は夜間取引で1ドル＝1461．50ウォンに取引を終えた。米国の関税戦争が本格化した4月9日の1472ウォン以来のウォン安水準だ。ウォンは先週主要国の通貨で最も値を下げた。夜間取引終値基準で10月末に1433ウォンだったウォン相場は1週間で約2％急落した。ウォ