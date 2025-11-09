イタリア１部パルマが９日、前日８日のＡＣミラン戦で負傷した日本代表ＧＫ鈴木彩艶が左手薬指、舟状骨の複雑骨折と診断されたことを発表した。近日中に精密検査を受け、手術を受ける可能性もある。パルマは「鈴木彩艶の状況」として「昨夜のパルマ対ミラン戦で負傷したサッカー選手、鈴木彩艶選手は、精密検査の結果、左手薬指と舟状骨の複雑骨折であることが判明しました。同選手は今後数日間、手術の可能性を含め、専門医に