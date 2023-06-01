北中米ワールドカップに挑む日本代表は５月31日、アイスランドと国立競技場でフレンドリーマッチを戦う。W杯に向けた壮行試合と位置づけられたこの一戦は、本番前最後の対外試合で、重要な調整の場となる。森保一監督はどんなメンバーを送り出すのか。指揮官は前日会見で、シーズン中に出場時間が少なかった選手や怪我などの影響でコンディションが下がっているプレーヤーをスターティングメンバーで使う予定だと発言。アイ