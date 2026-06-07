北中米ワールドカップに向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプ中の日本代表は6日、ティグレスのクラブ施設で調整し、11対11の布陣練習を報道陣に公開した。攻撃側は3-4-2-1、守備側は4-2-3-1の布陣を取っており、14日のW杯グループリーグ初戦オランダ戦を想定した練習とみられる。日本代表は3日から事前キャンプを始動し、5日から一部非公開でのトレーニングを開始。11対11の布陣練習が公開されるのはこれが初めてとなった