日本サッカー協会は９日、イタリア１部パルマＧＫ鈴木彩艶が、国際親善試合・ガーナ戦（１１月１４日・豊田ス）、ボリビア戦（同１８日・国立）への活動が不参加となったことを発表した。鈴木は８日のミラン戦の後半３７分、相手選手とピッチで接触し、左手の指を負傷。試合はフル出場し、３位の強豪相手に２―２と引き分けて勝ち点１を獲得した。しかし試合後にパルマの広報部長が「パルマ市内の病院で、レントゲンなど、詳し