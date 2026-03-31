落ち着いた口調の中にも高揚感が漂っていた。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)は31日のイングランド戦に1トップで先発予定。相手には世界最高峰のプレミアリーグでプレーする守備陣が並ぶなか、「素晴らしい力試しの場だと思うので、最大限に力を発揮することが大事」と意気込んだ。カタールW杯後の第2次森保ジャパンにとって、初陣の23年3月のウルグアイ戦、同年9月のドイツ戦、昨年10月のブラジル戦に続くW杯優勝経験国