【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】超至近距離弾を「神セーブ」骨折から帰ってきた日本代表の守護神が、圧巻のシュートストップでチームを救った。スコットランド代表戦に先発フル出場したGK鈴木彩艶が、至近距離からの強烈なボレーシュートを左手一本で弾き出すビッグセーブを披露。大きな話題となっている。日本代表は日本時間3月29日、キリンワールドチャレン