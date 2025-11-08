BACONは、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)において、合同作品展＆物販展「ミニチュアビストロの世界展」を開催します。期間は2025年12月12日(金)〜2026年1月12日(月・祝)です。フランスの家庭料理やカフェ料理など、“食”をテーマにした本格ミニチュア料理が一堂に会する、東京初開催の新感覚ミニチュア展です。 ミニチュアビストロの世界展 開催期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月12日(月