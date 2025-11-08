東京初開催の新感覚ミニチュア展！ミニチュアビストロの世界展

BACONは、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)において、合同作品展＆物販展「ミニチュアビストロの世界展」を開催します。

期間は2025年12月12日(金)〜2026年1月12日(月・祝)です。

フランスの家庭料理やカフェ料理など、“食”をテーマにした本格ミニチュア料理が一堂に会する、東京初開催の新感覚ミニチュア展です。

開催期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月12日(月・祝)

営業時間：11:00〜17:00

休館日：毎週月曜日 ※2025年12月29日(月)〜2026年1月5日(月)は年末年始休暇のため閉館

会場：TODAYS GALLERY STUDIO. (東京都台東区浅草橋5-27-6 5F)

入場料：800円／3歳以下は入場無料

“食べられない料理”が織りなす美味しいアートの世界を楽しめる本展。

「キッシュ」「パテ」「鴨のコンフィ」「グラタン」など、ビストロ料理を中心に、前菜からデザートまで、素材や焼き加減にこだわった精巧なミニチュア作品が展示されます。

会場内は全エリア撮影OK！小さなビストロの厨房を覗き見るような気分で、お気に入りの一皿を撮影できます。

参加クリエイターと見どころ

SNSで人気の実力派クリエイター44組が出展します。

本物の厨房を思わせる調理器具のミニチュアが話題の「ミニ厨房庵」や、ビストロのテラス席をイメージした新作を披露する「Renee miniature」などが東京初展示。

その他、「ebisukaasn」「マロン」「こいなつ」など、個性豊かな作家が勢ぞろいします。

週末限定ワークショップ

週末には、ミニチュアビストロが作れるワークショップも開催されます。(事前予約制)

ミニ厨房庵：「おしるこまたは大好き5点盛りプレート」(12/13, 12/20, 1/10) 参加費1,600円espoir：「ガレットプレート」(12/14) 参加費2,200円桜粘堂：「おしるこ＆七輪で餅焼きセット」(12/27) 参加費2,000円

予約サイト： https://airrsv.net/tgstokyo-workshop/calendar

限定ミニチュアグッズ＆来場者特典

会場では、展示作品だけでなく、ここでしか手に入らない限定ミニチュアグッズも多数販売されます。

フレンチのフルコースやカフェプレート、アクセサリーなど、“食べられないけど美味しそう”なアイテムが揃います。

また、来場者特典として、先着数量限定でオリジナルポストカードがプレゼントされます。

手のひらサイズに凝縮された美食のアート。

美味しい記憶を呼び覚ますようなミニチュアの世界を、ぜひ体感してみてください。

TODAYS GALLERY STUDIO.で開催される「ミニチュアビストロの世界展」の紹介でした。

