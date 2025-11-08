西武が国内ＦＡ（フリーエージェント）権の行使を表明した日本ハム・石井一成内野手（３１）を本格的に調査することが７日、分かった。３年契約をベースとした好条件を用意し、１３日の交渉解禁に備えるもようだ。石井は作新学院から早大を経て、１６年ドラフト２位で日本ハム入団。２４年に国内ＦＡ権を取得したが、昨オフは行使せず残留していた。今季守った二塁のほか、遊撃や三塁の経験も豊富。打撃の評価も高く、推定年俸