西武、巨人などで活躍した清原和博氏（58）が6日、BS10「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）に出演。PL学園の後輩で元大洋・横浜で活躍した現野球評論家の野村弘樹氏（56）と、高校時代、プロの話題を中心に赤裸々トークを展開した。清原氏は現役時代に対戦して凄いと感じたプロ野球選手について聞かれると、「村田兆治（ロッテ）さんや山田久志（阪急）さん」と振り返り「打席に向かっていても“はよ、入れや”という感じだった