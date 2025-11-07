赤間二郎国家公安委員長は7日の衆院予算委員会で、男性記者に対して「クマみたいだね」と発言したと報じた週刊文春の記事内容を認め、謝罪した。「体クや雰囲気をもって表現したことは不適切だった。発言を撤回する」と述べた。立憲民主党の池田真紀氏は、クマ被害が相次ぐ中、閣僚として適切ではないと批判した。