午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７０１、値下がり銘柄数は８４１、変わらずは６７銘柄だった。業種別では３３業種中１２業種が上昇。値上がり上位にサービス、海運、小売、鉄鋼など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、機械など。 出所：MINKABU PRESS