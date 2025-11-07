Rockstar Gamesが開発するグランド・セフト・オートシリーズ最新作となる「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」の発売日が2026年11月19日に延期されました。Grand Theft Auto VI is Now Set to Launch November 19, 2026 - Rockstar Gameshttps://www.rockstargames.com/newswire/article/ak3ak31a49a221/grand-theft-auto-vi-is-now-set-to-launch-november-19-2026Grand Theft Auto 6 delayed further into 2026 by Rockstar Gam