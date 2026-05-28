脂質とコレステロール値は無関係！「油＝悪」の誤解が病気を招く理由 「脂質を摂ると高脂血症」は間違い？ かつて、脂（油）の摂り過ぎは体に悪いといわれた時代がありました。油を摂り血管から体に取り込めなければ高脂血症、血管にこびりつけば動脈硬化症、体に取り込めば肥満になると夢想されていたのです。しかし、動脈硬化と因果関係の深い悪玉といわれるＬＤＬコレステロールは、食事で脂質を控えれば減少す