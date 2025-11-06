ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 12歳のタイ国籍の女子児童に性的行為させたか 経営者の男ら2人逮捕 国内の事件・事故 時事ニュース 日テレNEWS NNN 12歳のタイ国籍の女子児童に性的行為させたか 経営者の男ら2人逮捕 2025年11月6日 12時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと リラクセーション店の経営者の男ら2人が逮捕された 12歳のタイ国籍の女子児童を雇い、性的な行為をさせた疑い 警視庁は背後に組織的なブローカーがいるとみて捜査している 記事を読む おすすめ記事 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「2025 FNS歌謡祭」2週連続放送決定 第1弾出演アーティスト29組発表【一覧】 2025年11月6日 6時0分 キムタク＆静香の長女・Cocomi（24）がバレー“天才リベロ”と真剣交際！《本人は直撃に「仲良くさせていただいてます」》 2025年11月5日 16時0分 「母親がいない子供は不幸」志らく発言再燃→釈明も... 小林麻耶が糾弾「何も、反省されていないのですね」 2025年11月5日 20時0分 日産、横浜の本社ビルを売却へ 台湾系ＳＰＣに約９００億円で セール・アンド・リースバック活用し本社機能とどめ 2025年11月6日 10時30分