元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が、4日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。ゴマキ流ダイエットについて語った。司会のあのちゃんから「ピラティスみたいなのみんな行ってる。行ってないんですか？」と聞かれる場面が。「全く行ってないの」と答えて「ゲームやってるだけで痩せる」と告白した。「アドレナリンが出て身体がめちゃくちゃ熱くなる。汗かくくらいアドレナリン出ちゃ