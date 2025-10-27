画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより E-TALENTBANK

後藤真希がYouTubeでお酒に合うおつまみレシピを紹介「めちゃめちゃ楽」

  • 後藤真希YouTubeで、お酒に合うアレンジおつまみレシピを紹介した
  • 「塩昆布キャベツ」は、チャック付き袋に材料を入れて混ぜれば完成
  • 「フルーツサラダ」は、チーズがあることでカプレーゼのようになるという
