4月3日のテレビ朝日系『ミュージックステーション』では、「DREAM LIVE」と題し、午後6時30分から春の3時間30分SPを放送する。このたび、小泉今日子が27年ぶりに『Mステ』に出演することが発表され、出演アーティストの披露楽曲も解禁された。【一覧】春の3時間30分SPに出演する豪華アーティスト小泉は、ゴダイゴの名曲をリプロダクションカバーした「ビューティフル・ネーム」、そして1991年に発売された「あなたに会えてよか