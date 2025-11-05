タレントの後藤真希（40歳）が、11月4日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波♪」（テレビ東京系）に出演。“嫌いな女”について語った。今回、ゲストの後藤の素顔を掘り下げていく中で、“嫌いな女”についてトークを展開。後藤は「食事をノロノロ食べてる女子が苦手なんですよ」と話し、その理由について「自分がパッと食べて、パッと帰りたいタイプだから、ひと口のサイズがすんごい小さくて。30回くらい噛んでるのかな