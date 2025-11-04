ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 職場で同僚女性の机に体液かけたか 神奈川の財務局職員である男を逮… 神奈川県 わいせつ・性犯罪 国内の事件・事故 時事ニュース 日テレNEWS NNN 職場で同僚女性の机に体液かけたか 神奈川の財務局職員である男を逮捕 2025年11月4日 14時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 財務局の27歳職員が器物損壊の疑いで逮捕された 関東財務局の出張所で、同僚の女性の机に体液をかけた疑い 男は勤務を終えたあとに犯行に及んだとみられている 記事を読む おすすめ記事 大宰府市長がＭ―１出場を前日辞退 職員の不祥事疑惑対応のため 相方はローカルタレント 2025年11月3日 15時40分 岩屋毅前外相、高市氏提案の国旗損壊罪に反論「立法事実がない」「右傾化…そんな言い方はしていない」 スパイ防止法には慎重姿勢 2025年11月3日 15時42分 「Mステ」出演を拒否してAKB48を最初に卒業 “最年長”メンバーが苦渋の決断をしたワケ 2025年11月3日 11時11分 「大学まで追いかけてきて…」安福容疑者が被害女性の夫のもとに一方的に押しかけトラブルになったことも 26年前の名古屋主婦殺害事件 2025年11月3日 11時39分 大谷の背後で「真美子さん今年もやってるね」 夫の晴れ舞台で…ネット和む「朝からほっこり」 2025年11月4日 6時43分