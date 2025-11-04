アサヒフード（株）（TDB企業コード：240507045、資本金5000万円、宇都宮市越戸4-3-33、代表関茂氏）は、10月31日に事業を停止し、事後処理を岩本康一郎弁護士（岩本法律事務所、東京都新宿区新宿1-23-16、電話03-5341-4422）に一任した。今後、自己破産を申請する見込み。当社は、1998年（平成10年）創業、2006年（平成18年）5月に法人改組された売店・食堂運営業者。大規模工事現場や物流センターなどの施設内における売店や