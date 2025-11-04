現地土曜日、イギリスのドンカスター発ロンドン行きの列車内で刺傷事件が起きた。『BBC』などによれば、32歳の容疑者は、ナイフで複数人を切りつけ、乗客を助けようとした鉄道職員が重体にあるという。この事件ではサッカー選手も被害者のひとりになった。英5部スカンソープ・ユナイテッドは、3日に所属選手であるジョナサン・ジョシェが、衝撃的な襲撃事件の被害者になったと発表。襲撃によって怪我を負い、入院したものの、命に