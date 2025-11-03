ロンドンの繁華街で、プレミアリーグの選手が銃器で脅迫されるという事件が起きていたようだ。『THE Sun』『Daily Mail』などが報じている。事件は9月6日に起こっていた。法的な理由で、犯人の名前、脅迫されたとされる選手の名前は公表されていない。選手は移籍金6000万ポンドとされるスター選手で、20代であるという。代理人はイングランド代表選手も顧客に持つ31歳だと報じられている。この代理人は、「恐怖や暴力を引き起こす