ロンドンの繁華街で、プレミアリーグの選手が銃器で脅迫されるという事件が起きていたようだ。『THE Sun』『Daily Mail』などが報じている。



事件は9月6日に起こっていた。法的な理由で、犯人の名前、脅迫されたとされる選手の名前は公表されていない。選手は移籍金6000万ポンドとされるスター選手で、20代であるという。代理人はイングランド代表選手も顧客に持つ31歳だと報じられている。この代理人は、「恐怖や暴力を引き起こす目的で銃器を振り回した疑いで拘留された」という。怪我人は出なかった。





容疑者はまだいかなる罪でも起訴されていないが、サッカー選手とその友人に対する恐喝や脅迫の疑いで捜査を受けているという。選手と友人は無傷で逃げ出すことができ、警察は2日後にハートフォードシャーにある代理人の自宅を訪れた。当局は代理人を拘留し、クラブの練習場へ行くことも禁止したという。ある情報筋は、「これはサッカービジネス界に衝撃を与える恐ろしい事件だ」と語ったという。「選手が動揺したのは当然だ。銃器で脅されるというのは衝撃的だ。彼がすぐに（警察に）報告したのは、安全のためには正しい行動だった。彼は友人やクラブからサポートを受けており、みな彼のパフォーマンスに影響が出ないことを祈っている。しかし、なぜこんなことが起きたのかという重大な疑問が残る。警察は現在、その解明に取り組んでいる」容疑者は当該の選手と連絡を取らないという条件で一時保釈されたようだが、現在も捜査は続いている様子。本当に銃の携帯が基本的に禁止されているロンドンの街中で銃器を振り回したのか、そしてその選手は誰で、代理人と何があったのか。真相の解明を待ちたい。