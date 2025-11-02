不倫をして幸せな気持ちに浸れるのは、当事者だけ。家族や友人など、多くの人を傷つけたり迷惑をかけたりする行為のため、不倫は決して許されることではありません。特に子どもが親の不倫を知ってしまうと、最悪な展開になるようで……？今回は、娘に不倫現場を見られた母親がすべて失って孤独になった話をご紹介いたします。母親を名乗る資格がない「子どもが成長するにつれ、夫との仲も悪くなり、パート先の上司と不倫してしま