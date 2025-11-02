中学校の部活動中に生徒に暴行を加えて全治不詳のけがを負わせたとして、茨城県警桜川署は２８日、桜川市立中学校の教諭の男（３７）を傷害容疑で逮捕した。「部活動の指導の一環だった」などと容疑を一部否認している。発表によると、教諭は２０２３年１０月１９日午後４時１５分頃〜午後５時半頃、当時勤務していた同市内の別の中学校で部活動中だった男子生徒に突き飛ばすなどの暴行を加え、頭痛やめまいを伴う「脳脊髄液漏