2023年からフランスのスタッド・ランスでプレーしてきた日本代表FW中村敬斗は、イケメン選手としても人気を誇る。昨シーズンは仏1部リーグで11ゴールと活躍したものの、クラブが2部リーグに降格となったため、難しい状況に陥った。仲良しだった伊東純也はチームを去り、中村も移籍を志願していたものの、クラブはそれを拒否。結局、中村は関根大輝とともにスタッド・ランスに残ることになった。そして、2部リーグでは8試合で5ゴー