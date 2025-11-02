今シーズンからデンマークの強豪コペンハーゲンでプレーする日本代表DF鈴木淳之介。今年6月に代表デビューを果たすと、夏にはJ1の湘南ベルマーレから北欧への移籍を決断した。もともとは守備的MFだったが、プロ入り後にセンターバックにコンバートされるとブレイク。先月のブラジル代表戦では18歳の神童エステヴァン相手に対人プレーの強さを見せつけるなど勢いに乗っている22歳のディフェンダーだ。コペンハーゲンでは怪我人の影