山本由伸 写真：Creative 2/アフロ ロサンゼルス・ドジャースが3-1でブルージェイズを下し、ワールドシリーズは3勝3敗のタイに。 崖っぷちから再び望みをつないだ第6戦のマウンドに立ったのは、日本が誇る右腕・山本由伸。6回1失点の力投でチームの勝利に貢献した山本は、試合後の会見で翌日の最終第7戦について問われ、静かに、しかし確かな決意を口にした。 「行けと言われたら行きますけど、