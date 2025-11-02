山本由伸 第7戦登板は？「行けと言われたら行きますけど、できれば応援を頑張りたいです（笑）」



ロサンゼルス・ドジャースが3-1でブルージェイズを下し、ワールドシリーズは3勝3敗のタイに。

崖っぷちから再び望みをつないだ第6戦のマウンドに立ったのは、日本が誇る右腕・山本由伸。6回1失点の力投でチームの勝利に貢献した山本は、試合後の会見で翌日の最終第7戦について問われ、静かに、しかし確かな決意を口にした。

「行けと言われたら行きますけど、できれば応援を頑張りたいです」

自らの登板について問われると、山本はそう微笑みながら答えた。第3戦でのブルペン待機、第6戦での先発登板と、ここ1週間は連日の登板準備が続く中、それでも"チームのために"という意識を貫いた。

「1戦1戦、どの試合もすごくプレッシャーのかかる落とせない試合が続いていると感じます。明日はプレーする人は大変だと思います」と、決戦を控える仲間たちを気遣う言葉を添えた。

この日も6回を投げ終えた後、「もう1イニング行くつもりだった」と語りながらも、チームの勝利を最優先に受け入れた山本。

「リードを守って次につなぐことができたのは大きい。ブルペンが本当によく踏ん張ってくれた」と、冷静に試合を振り返る。

過密な日程に疲労もあったが、「投球自体の調子は前回よりも良かった」と語るなど、エースとしての責任感と安定感を見せた。

「明日はきっと、全員が出し切る日になると思います。自分もチームの一員としてできることをしたいです」

燃え尽きる覚悟で臨んだ6戦目を終え、山本由伸は第7戦のマウンドに立つ仲間たちを見守る覚悟を固めていた。

