2025年も早いもので残り2ヶ月。今年は、例年以上に“レジェンド級”女優の引退が続々発表。ここでは主な人物をまとめる。【画像あり】“レジェンド級”が続々…名前を挙げた“セクシー女優”の近影＆引退報告全文【2024年末からこれまでに“セクシー女優引退”を発表した人一覧】■瀬田一花2024年12月31日に「本日をもって引退をとなります！既に引退作は撮影済みです」と宣言。■希島あいり2024年末に引退を発表し、8月リリース