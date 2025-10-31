1999年11月に名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝を殺害したとして逮捕された安福久美子容疑者（69）について、高羽さんの夫悟さん（69）が取材に応じ「容疑者は高校の同級生だった」と明かした。