海遊館（大阪市港区）は３１日、経済産業省が定める１１月１日の「計量記念日」にちなみ、ジンベエザメの「海（かい）」と「遊（ゆう）」の身体測定を行った。推定年齢８〜９歳のオスのジンベイザメ「海」は全長５３０センチ、推定体重１１００キロ。昨年１０月２日の搬入時に比べて、全長で６０センチ、推定体重で４００キロも成長した。推定年齢１８〜１９歳のメス「遊」は推定体重を割り出す指標となる全長に変化はなく、昨