ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「お父さん死亡おめでとう」前橋市議宅に怪文書か、小川市長派が狙い… 小川晶 群馬県 時事ニュース ゴシップ Smart FLASH 「お父さん死亡おめでとう」前橋市議宅に怪文書か、小川市長派が狙い撃ち？ 2025年10月29日 17時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小川晶市長の「ラブホ密会」報道があった前橋市についてFLASHが伝えた 市議が「お父さん死亡おめでとう」などと書かれた文書が自宅に届いたと言及 前回の市長選などに触れ、「小川市長派」に狙い撃ちされたのだろうと話した 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 解体現場から乳児遺体、渋谷 ホルマリン漬けか、病院跡の情報 2025年10月29日 21時16分 インテルGKが乗る車と衝突した電動車いすの81歳男性が死亡…道路交通殺人罪で捜査も急病の影響か 2025年10月29日 8時53分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分