ダイニチ工業が反発し、２０２１年１月以来、およそ４年９カ月ぶりの高値圏で推移している。２８日の取引終了後、投資顧問業の米レンジリー・キャピタル（コネチカット州）がダイニチ工業の株式を５．０２％保有していることが明らかとなり、思惑視した買いを誘ったようだ。同日に提出された大量保有報告書によると、保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」。報告義務発生日は２１日