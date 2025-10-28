◇MLBワールドシリーズ第3戦ドジャース6×−5ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが延長18回の死闘で、劇的サヨナラ勝利を飾りました。2回にテオスカー・ヘルナンデス選手のソロで先制。3回には大谷翔平選手が通算221勝右腕マックス・シャーザー投手が投じたインコース高めのストレートをライトスタンドへ運び、ワールドシリーズ2本目のアーチを放ちました。ところが4回、先発のタイラー・グラスノー