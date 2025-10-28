ホギメディカルは大幅安。２７日取引終了後に４～９月期連結決算を発表し、売上高は１８８億５７００万円（前年同期比３．９％減）、営業利益は１２億７７００万円（同３８．７％減）だった。キット製品の売上高が伸び悩んだほか、材料費や人件費の増加が利益面で響いた。これを嫌気した売りが出ている。 出所：MINKABU PRESS