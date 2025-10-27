「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は2026年1月7日、「渓流雪見ランチ」(1名 9,500円)を渓流テラスで提供する。雪の綿帽子をイメージした3品の料理目の前に静かに積もる幻想的な雪景色が広がる特等席で、奥入瀬渓流の冬景色「雪の綿帽子」をイメージした3品の料理と、ソムリエ厳選のワインペアリングを味わうことができる。さらに、オプションで楽しめる「渓流スノーシューウォーク」では、料理のモチーフにも