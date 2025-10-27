○経済統計・イベントなど ０８：５０日・企業向けサービス価格指数 １０：３０中・工業企業利益 １８：００独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２１：３０米・耐久財受注 ※日・トランプ米大統領が来日（２９日まで） ※米・２年物国債入札 ※米・５年物国債入札 ○決算発表・新規上場など 決算発表：マクニカＨＤ，綿半ＨＤ，ホギメディ，コーテクＨＤ，塩野義，日パレット，ＳＢＩＧＡＭ，ＳＡＮＥＩ