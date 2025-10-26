10月23日、元E-girlsの藤井萩花が自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。この日、黒のショート丈のシャツを着た写真を投稿した藤井。元モデルらしく整ったスタイルが強調された写真だが、注目を集めたのは“肌だし”している部分だった。藤井のお腹周りには、花柄タトゥーがのぞいているのだ。さらに、ヘソピアスをつけている様子も披露。かなり“尖った”ファッションを披露した藤井に、SNSでは驚きの声も