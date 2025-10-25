日本代表の森保一監督が10月25日、味の素スタジアムで行なわれたJ１第35節のFC東京対ファジアーノ岡山（３―１）を視察。試合後に取材に応じ、プレミアリーグのトッテナムに所属するDF高井幸大の現状について語った。今年７月、川崎フロンターレからトッテナムに移籍も、怪我の影響もあり、まだ公式戦のピッチに立てていない高井。代表復帰も見通せない21歳のCBについて森保監督に訊くと、率直に評価基準を示しつつも、選手の