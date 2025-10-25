株式会社チョコレイト（CHOCOLATE Inc.）は、あの頃入りたくても入れなかった職員室を体験できる展示企画「あの職員室」を、11月15日より東京・飯田橋の学校跡地にて期間限定で開催します。本作は、2024年夏に開催され、キャンセル待ちが1万組を超えるなど話題を呼んだサントリー主催企画「あの夏休み自販機」の制作チームによる最新作。誰もが一度は気になったであろう“先生たちの世界”を再現した体験型展示となっています