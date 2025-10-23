国内リーグで36回の優勝経験を持つオランダの名門が思わぬ完敗だ。現地時間10月22日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、板倉滉が所属するアヤックスがイングランドのチェルシーと敵地で対戦。１−５で大敗を喫した。17分に退場者を出すと、その１分後に先制点を許し、27分には追加点を献上。32分にPKで１点を返すも、そこからさらに２失点し、１−４で前半を終える。後半も開始早々に５点目