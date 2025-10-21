Ｊ１浦和は２１日、１８日の横浜Ｍ戦（日産）で審判に対して不適切行為を行ったＭＦ金子拓郎のＪリーグ規律委員会より下された裁定について報告した。金子は横浜Ｍ戦の終盤に副審を小突く行為で退場処分を受けた。行為の解釈によってはかなり重い処分が下される可能性があった中、４試合の出場停止と罰金４０万円となった。懲罰規定の中で「審判員に対する反スポーツ的行為」が適用され、「暴行」や「威嚇または脅迫」といった