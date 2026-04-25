連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア都築龍太インタビュー（前編）「議員の仕事のひとつは人前で話すことですが、現役時代はマスコミ相手に話すのも嫌いで、周囲とコミュニケーションを取るほうでもなかった。そんな僕が、市議会議員とはいえ政治家になるとは、誰も思っていなかったんじゃないですか」そう話すのは、現役時代にガンバ大阪や浦和レッズなどでプレーした元日本代表GK都築龍太だ。2015年にさいた