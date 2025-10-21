いよいよ今月23日に迫ったプロ野球のドラフト会議。13日には広島が、創価大の内野手である立石正広の1位指名を公表するなど、各球団による情報戦が大詰めを迎えている。なかでも、ドラフト会議では近年、阪神と巨人が火花を散らしている。過去10年を振り返ると5度も1位指名が重複している。重複したのは佐藤輝明（近畿大→阪神）や浅野翔吾（高松商→巨人）らで、いずれも目玉選手ばかりだ。両球団は、チームの補強ポイントに関